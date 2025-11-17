Lisboa vai tremer esta semana, mas é só a fingir. Maior exercício nacional testa capacidades de resposta

Não pretende causar dificuldade aos lisboetas, mas promete treinar e afinar procedimentos caso um dia seja necessário atuar num cenário real de sismo e ajudar a população.

Começa esta segunda-feira o Exercício Fénix 25 que vai treinar a capacidade de resposta do sistema integrado de apoio militar de emergência do Exército às solicitações da Proteção Civil.

O cenário recria as consequências de um sismo de grande magnitude, consequências que vão ser testadas em várias zonas da cidade de Lisboa, entre elas o parque florestal de Monsanto, Alcântara, Cidade Universitária, escolas, um ginásio e até no metro das Olaias, explica à Renascença o Coronel de engenharia Tiago Lopes, Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência.

No terreno vão estar centenas de operacionais vindos no caso do Exército de unidades de todo o país.

“Vamos envolver cerca de 300 operacionais e mais de 100 viaturas. Vamos testar capacidades de apoio sanitário, equipas de emergência e intervenção psicológica; capacidade de busca e resgate terrestre; segurança e vigilância do teatro de operações com recurso a cartografia e drones usados para que as decisões no posto de comando sejam céleres e as mais adequadas”, explica.

Mas há mais, “vamos ainda implementar no terreno a valência de apoio de serviços: alojamento de emergência, energia, purificação de água e transporte de manutenção, capacidade de engenharia militar para desobstrução de acessos para passagem das equipas”.