Mau tempo. Proteção Civil registou 208 ocorrências de pequenas inundações e limpeza de vias

Portugal continental registou 208 ocorrências entre as 00h00 e as 20h00 desta segunda-feira devido ao mau tempo, principalmente pequenas inundações e limpezas de via, a maioria na Área Metropolitana do Porto, avançou fonte oficial da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Miguel Oliveira indicou que "o dia foi mais tranquilo, apesar de obviamente se manterem uma série de operações, nomeadamente [de] recuperação".

"Entre as 00h00 do dia de hoje e as 20h00, registámos 208 ocorrências, maioritariamente limpezas de via e também pequenas inundações", que somaram "126 operações", das quais "60 inundações" e "66 limpezas de via", explicou o oficial do comando nacional de emergência e proteção civil.

O maior número de situações ocorreu na Área Metropolitana do Porto, com 59 ocorrências, e depois "o Algarve com 21 e a Grande Lisboa com 16", empenhando no total 720 operacionais e 282 veículos, acrescentou.

Segundo Miguel Oliveira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontavam para "episódios de chuva, às vezes forte, mas num curto espaço de tempo" e "depois voltava a não chover", e "durante o dia foi esse o panorama".

"Para os próximos dias, a previsão é que haja um desagravamento considerável da situação meteorológica. Amanhã [segunda-feira], de norte para sul, vai começando a deixar de precipitar, o que nos traz depois é a noite muito mais fria, portanto as temperaturas vão baixar", adiantou.

Sete distritos de Portugal continental estiveram hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e com trovoada, informou o IPMA.

Viseu, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estiveram sob aviso amarelo, o terceiro mais grave alerta de mau tempo, até meio e final da tarde desta segunda-feira, enquanto em Leiria o aviso estendeu-se até às 21h00.