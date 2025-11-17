Mestre de artes marciais detido por suspeitas de centenas de crimes sexuais contra menores em Loures

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho de Loures, um homem de 70 anos, mestre de artes marciais há cinco décadas, suspeito da prática de mais de 300 crimes sexuais contra menores.

Segundo comunicado da PJ, o arguido é acusado de 30 crimes de abuso sexual de crianças agravados e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável.

“O suspeito dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos”, refere a PJ, acrescentando que a vítima principal era uma atleta de alta competição, que treinava com o arguido desde os 12 anos. A criança tem agora 15 anos.

De acordo com a investigação, o homem terá aproveitado “o forte ascendente que detinha sobre a atleta” para a constranger a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A jovem pediu ajuda à mãe, que recorreu a uma advogada para denunciar os factos à Polícia Judiciária.

“A secção especializada na investigação de crimes sexuais iniciou diligências urgentes, com especial enfoque no local do crime, e procedeu à detenção do suspeito, confirmando-se a existência de mais vítimas”, indica o comunicado.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, onde será determinada a medida de coação.