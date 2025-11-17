Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Mestre de artes marciais detido por suspeitas de centenas de crimes sexuais contra menores em Loures

17 nov, 2025 - 11:08 • Olímpia Mairos

Polícia Judiciária descreve “forte ascendente” do suspeito sobre atleta de alta competição.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho de Loures, um homem de 70 anos, mestre de artes marciais há cinco décadas, suspeito da prática de mais de 300 crimes sexuais contra menores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo comunicado da PJ, o arguido é acusado de 30 crimes de abuso sexual de crianças agravados e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável.

“O suspeito dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos”, refere a PJ, acrescentando que a vítima principal era uma atleta de alta competição, que treinava com o arguido desde os 12 anos. A criança tem agora 15 anos.

De acordo com a investigação, o homem terá aproveitado “o forte ascendente que detinha sobre a atleta” para a constranger a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A jovem pediu ajuda à mãe, que recorreu a uma advogada para denunciar os factos à Polícia Judiciária.

“A secção especializada na investigação de crimes sexuais iniciou diligências urgentes, com especial enfoque no local do crime, e procedeu à detenção do suspeito, confirmando-se a existência de mais vítimas”, indica o comunicado.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, onde será determinada a medida de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos