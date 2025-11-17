Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministra da Saúde garante que não há falta de vacinas para a gripe

17 nov, 2025 - 15:31 • Olímpia Mairos , com Lusa

Segundo Ana Paula Martins, o processo de vacinação está a decorrer “a um ritmo muito elevado e em larga escala”, com o objetivo de alcançar níveis semelhantes aos 85% registados no ano passado — o que pode justificar que alguns Centros de Saúde tenham, neste momento, quantidades reduzidas.

A+ / A-

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira que Portugal dispõe de vacinas contra a gripe em quantidade suficiente, embora reconheça que alguns Centros de Saúde possam apresentar “stocks” mais baixos devido ao ritmo intenso da campanha de vacinação.

“Temos vacinas suficientes para todas as pessoas que devem ser vacinadas e, sobretudo, para os grupos que mais nos preocupam – aqueles com maior risco, especialmente os mais idosos, acima dos 85 anos”, afirmou Ana Paula Martins, durante uma visita a Portimão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À margem da visita ao Hospital de Portimão, a ministra explicou aos jornalistas que “poderá eventualmente” haver unidades de saúde a aproximar-se do fim do seu “stock”, enquanto outras podem ter doses sobrantes. Nessas situações, será feita uma redistribuição das vacinas dentro do sistema.

Segundo Ana Paula Martins, o processo de vacinação está a decorrer “a um ritmo muito elevado e em larga escala”, com o objetivo de alcançar níveis semelhantes aos 85% registados no ano passado — o que pode justificar que alguns Centros de Saúde tenham, neste momento, quantidades reduzidas.

A responsável destacou ainda que não dispõe de informação detalhada sobre cada ULS (Unidade Local de Saúde), mas garantiu que o diretor executivo do SNS acompanha a situação em articulação com a Direção-Geral da Saúde, assegurando que não haverá falta de vacinas.

Para a ministra, não está em causa que qualquer cidadão que queira ou precise de ser vacinado não o possa fazer: “Essa possibilidade está totalmente afastada”, sublinhou.

Ana Paula Martins iniciou hoje um périplo pelas Unidades Locais de Saúde do país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o inverno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?