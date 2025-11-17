Ministra da Saúde garante que não há falta de vacinas para a gripe

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira que Portugal dispõe de vacinas contra a gripe em quantidade suficiente, embora reconheça que alguns Centros de Saúde possam apresentar “stocks” mais baixos devido ao ritmo intenso da campanha de vacinação.

“Temos vacinas suficientes para todas as pessoas que devem ser vacinadas e, sobretudo, para os grupos que mais nos preocupam – aqueles com maior risco, especialmente os mais idosos, acima dos 85 anos”, afirmou Ana Paula Martins, durante uma visita a Portimão.

À margem da visita ao Hospital de Portimão, a ministra explicou aos jornalistas que “poderá eventualmente” haver unidades de saúde a aproximar-se do fim do seu “stock”, enquanto outras podem ter doses sobrantes. Nessas situações, será feita uma redistribuição das vacinas dentro do sistema.

Segundo Ana Paula Martins, o processo de vacinação está a decorrer “a um ritmo muito elevado e em larga escala”, com o objetivo de alcançar níveis semelhantes aos 85% registados no ano passado — o que pode justificar que alguns Centros de Saúde tenham, neste momento, quantidades reduzidas.

A responsável destacou ainda que não dispõe de informação detalhada sobre cada ULS (Unidade Local de Saúde), mas garantiu que o diretor executivo do SNS acompanha a situação em articulação com a Direção-Geral da Saúde, assegurando que não haverá falta de vacinas.

Para a ministra, não está em causa que qualquer cidadão que queira ou precise de ser vacinado não o possa fazer: “Essa possibilidade está totalmente afastada”, sublinhou.

Ana Paula Martins iniciou hoje um périplo pelas Unidades Locais de Saúde do país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o inverno.