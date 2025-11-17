Morreu Oliveira Pires, antigo diretor-geral de produção da Renascença

17 nov, 2025 - 18:15 • Redação
João António Oliveira Pires, antigo diretor-geral de produção do Grupo Renascença, com uma longa carreira dedicada à rádio, morreu na última noite.
Natural de Castelo Branco, Oliveira Pires faleceu aos 94 anos.
Trabalhou na Renascença dos anos 80 até ao início do novo século.
Começou a carreira nos anos 50 do século XX, na antiga Emissora Nacional. Foi depois diretor da Emissora Oficial de Angola, tendo regressado à RDP, antes de ingressar no Grupo Renascença.
A cerimónia religiosa está marcada para quinta-feira, pelas 15h00, no Centro Funerário de Alcabideche, no concelho de Cascais.
Ribeiro Cristóvão, amigo dos tempos de Angola e colega de trabalho, destaca a missão de Oliveira Pires após a ocupação da Renascença por forças de extrema-esquerda.
"A Renascença estava ainda num período de alguma reabilitação depois daquele tempo em que foi ocupada por forças da esquerda e da extrema-esquerda, e o doutor Oliveira Pires foi entendido como um elemento de alguma estabilização da emissora e de facto isso aconteceu", recorda o antigo editor de Desporto e figura do programa Bola Branca.
Ribeiro Cristóvão recorda Oliveira Pires
Como secretário-geral, Oliveira Pires "foi um elemento preponderante porque soube sempre fazer a ligação entre os diversos fatores: a produção, a informação e o divertimento", sublinha Ribeiro Cristóvão.
Oliveira Pires foi "uma pessoa com uma enorme capacidade, sobretudo porque também no ponto das relações humanas ele era uma pessoa que estava perfeitamente de acordo com aquilo que eram os propósitos, as intenções e os princípios da Rádio Renascença".
O antigo diretor de produção era "muito próximo da direção, que depositou nele sempre uma enorme confiança", mas também cultivou uma "grande relação de proximidade com todos nós nos outros setores", diz Ribeiro Cristóvão, que recorda uma "boa e forte amizade" com Oliveira Pires.
"Lamento o seu desaparecimento. Realmente, o doutor Oliveira Pires fica como uma figura marcante da rádio, cujo desaparecimento nesta altura naturalmente todos muito lamentamos", sublinha.