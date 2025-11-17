Morreu Oliveira Pires, antigo diretor-geral de produção da Renascença

João António Oliveira Pires, antigo diretor-geral de produção do Grupo Renascença, com uma longa carreira dedicada à rádio, morreu na última noite.

Natural de Castelo Branco, Oliveira Pires faleceu aos 94 anos.

Trabalhou na Renascença dos anos 80 até ao início do novo século.



Começou a carreira nos anos 50 do século XX, na antiga Emissora Nacional. Foi depois diretor da Emissora Oficial de Angola, tendo regressado à RDP, antes de ingressar no Grupo Renascença.

A cerimónia religiosa está marcada para quinta-feira, pelas 15h00, no Centro Funerário de Alcabideche, no concelho de Cascais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ribeiro Cristóvão, amigo dos tempos de Angola e colega de trabalho, destaca a missão de Oliveira Pires após a ocupação da Renascença por forças de extrema-esquerda.



"A Renascença estava ainda num período de alguma reabilitação depois daquele tempo em que foi ocupada por forças da esquerda e da extrema-esquerda, e o doutor Oliveira Pires foi entendido como um elemento de alguma estabilização da emissora e de facto isso aconteceu", recorda o antigo editor de Desporto e figura do programa Bola Branca.