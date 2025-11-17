Ouvir
Motociclista de 43 anos morre em colisão com ligeiro em Vila Nova de Famalicão

17 nov, 2025 - 23:33 • Lusa

Acidente envolveu uma moto-quatro e um carro, ao fim da tarde, na EN206. Homem foi declarado morto no local pelas equipas de emergência.

Um homem de 43 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre uma moto-quatro e um veículo ligeiro, no concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, avançaram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h30, tendo ocorrido na Estrada Nacional 206, entre Vermoim e Pousada de Saramagos, em Vila Nova de Famalicão.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave indicou à Lusa que do acidente resultou a morte de um homem de 43 anos, condutor da moto-quatro, cujo óbito foi declarado no local.

Já fonte da GNR referiu que o acidente envolveu um quadriciclo e um veículo ligeiro.

Para o local foram destacados elementos dos Bombeiros Famalicenses, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e da GNR.

