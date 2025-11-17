Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ordem remete caso do dermatologista do Santa Maria para o Conselho de Disciplina

17 nov, 2025 - 17:09 • Lusa

Decisão teve por base "matéria do foro deontológico". Médico recebeu mais de 700 mil euros em três anos, em cirurgias adicionais.

A+ / A-

A Ordem dos Médicos (OM) decidiu esta segunda-feira enviar para o Conselho Disciplinar o relatório sobre as cirurgias adicionais realizadas pelo dermatologista do Hospital de Santa Maria que recebeu mais de 700 mil euros em três anos.

Fonte da ordem adiantou à agência Lusa que a decisão teve por base "matéria do foro deontológico" que cabe agora ao Conselho Disciplinar do Sul analisar, tendo em conta as conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, a OM recebeu o relatório da IGAS na sexta-feira e a decisão de remeter o caso para o órgão disciplinar foi tomada na tarde de hoje.

Em causa está o caso de um dermatologista do Hospital de Santa Maria que ganhou mais de 700 mil euros em três anos e que aprovou e codificou as suas próprias cirurgias mais de 350 vezes.

Dermatologista recebeu 714 mil euros em cirurgias adicionais no Santa Maria

Saúde

Dermatologista recebeu 714 mil euros em cirurgias adicionais no Santa Maria

IGAS aponta para várias irregularidades nos mecani(...)

Segundo as conclusões do relatório divulgadas pela IGAS, o médico em causa terá marcado inclusive consultas de dermatologia para os seus pais sem que existisse uma referenciação prévia, elaborado as propostas cirúrgicas e realizado as cirurgias.

No período em análise, o dermatologista ganhou 714.176,42 euros pela atividade cirúrgica realizada em produção adicional, realizada fora do horário normal de trabalho, em dias de descanso semanal ou de compensação de feriado.

A IGAS conclui que os atos clínicos analisados na amostra foram efetivamente realizados, mas os procedimentos "não podiam ter sido remunerados através do SIGIC, por não terem enquadramento", mas sim através de outra forma de pagamento, como o trabalho suplementar.

Além de enviado para a Ordem dos Médicos, o relatório seguiu igualmente para o Ministério Público, para o gabinete da ministra da Saúde, para o Conselho de Administração de Santa Maria, para o médico visado e para o Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?