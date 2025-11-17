Ordem remete caso do dermatologista do Santa Maria para o Conselho de Disciplina

A Ordem dos Médicos (OM) decidiu esta segunda-feira enviar para o Conselho Disciplinar o relatório sobre as cirurgias adicionais realizadas pelo dermatologista do Hospital de Santa Maria que recebeu mais de 700 mil euros em três anos.

Fonte da ordem adiantou à agência Lusa que a decisão teve por base "matéria do foro deontológico" que cabe agora ao Conselho Disciplinar do Sul analisar, tendo em conta as conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Segundo a mesma fonte, a OM recebeu o relatório da IGAS na sexta-feira e a decisão de remeter o caso para o órgão disciplinar foi tomada na tarde de hoje.

Em causa está o caso de um dermatologista do Hospital de Santa Maria que ganhou mais de 700 mil euros em três anos e que aprovou e codificou as suas próprias cirurgias mais de 350 vezes.