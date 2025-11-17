Pedro Duarte eleito presidente da AMPorto em reunião vedada aos jornalistas

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, foi hoje eleito para presidir à Área Metropolitana do Porto (AMP), na primeira reunião do Conselho Metropolitano após as eleições autárquicas e na qual os jornalistas foram impedidos de entrar.

Esta primeira reunião do Conselho Metropolitano do Porto, que decorreu esta manhã e que serviu para eleger o novo presidente e os dois vice-presidentes daquele órgão deliberativo da AMP, decorreu à porta fechada, contrariando a lei que estabelece que as reuniões são todas públicas.

Nessa sequência, os jornalistas abandonaram o local e apresentaram uma queixa ao Sindicato dos Jornalistas.

Em comunicado enviado às redações, a Área Metropolitana do Porto revelou que Pedro Duarte foi eleito para o mandato 2025-2029.

A vice-presidência da AMP será assumida pelos presidentes das Câmaras de Santa Maria da Feira, o social-democrata Amadeu Albergaria, e de Arouca, a socialista Margarida Belém, acrescentou.

Foi ainda aprovada a lista proposta para a nova Comissão Executiva Metropolitana, que será submetida à votação nas assembleias municipais dos municípios que integram a AMP, e que tem como primeiro-secretário Agostinho Branquinho e como secretários metropolitanos Orlando Leal, Ana Amorim, Tiago Araújo e Andreia Ferreira, referiu.

A AMP adiantou que Pedro Duarte apontou a necessidade de reforçar a cooperação entre os 17 municípios da AMP, defendendo um diálogo construtivo e uma visão ambiciosa para consolidar a AMP como um território de inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Na Área Metropolitana do Porto, composta por 17 municípios, o PS conseguiu oito vitórias eleitorais, o PSD outras oito e o CDS-PP uma.