Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portalegre

Peixes mortos em Castelo de Vide, mas Agência do Ambiente nega descargas poluentes

17 nov, 2025 - 20:56 • Redação, com Lusa

Câmara de Castelo de Vide alertou para peixes mortos na Barragem de Póvoa e Meadas. A APA já recolheu alguns peixes para análises de laboratório.

A+ / A-

A Câmara de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, alertou esta segunda-feira que estão a surgir peixes mortos na Barragem de Póvoa e Meadas, não existindo "dados concretos" que permitam identificar a origem do problema. O presidente da Câmara de Castelo de Vide, Nuno Calixto, adiantou que "já foram recolhidas amostras de água para análise pelas entidades competentes".

Calixto supôs "eventuais alterações na qualidade da água ou com causas externas, incluindo possíveis descargas poluentes", mas a Agência Portuguesa do Ambiente já recusou a possibilidade de a morte dos peixes derivar de descargas poluentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A APA, no âmbito do cumprimento das suas competências e atribuições na área dos recursos hídricos, encontra-se a acompanhar a situação, quer no terreno, quer através da realização de análises laboratoriais às amostras de água recolhidas, no intuito do despiste das razões desta ocorrência", lê-se no documento.

"Conforme procedimento estabelecido, serão recolhidos alguns peixes para entrega, no mais curto espaço de tempo, em laboratório especializado", acrescenta.

O município compromete-se a emitir um novo comunicado assim que os serviços camarários possuam mais informações sobre a situação.

A Barragem de Póvoa e Meadas garante o abastecimento público de água aos concelhos de Nisa, Gavião, Ponte de Sor, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Avis e Sousel.

Além desta componente, a albufeira conta com um papel importante no setor do turismo de natureza na região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 17 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?