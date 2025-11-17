Peixes mortos em Castelo de Vide, mas Agência do Ambiente nega descargas poluentes

A Câmara de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, alertou esta segunda-feira que estão a surgir peixes mortos na Barragem de Póvoa e Meadas, não existindo "dados concretos" que permitam identificar a origem do problema. O presidente da Câmara de Castelo de Vide, Nuno Calixto, adiantou que "já foram recolhidas amostras de água para análise pelas entidades competentes".

Calixto supôs "eventuais alterações na qualidade da água ou com causas externas, incluindo possíveis descargas poluentes", mas a Agência Portuguesa do Ambiente já recusou a possibilidade de a morte dos peixes derivar de descargas poluentes.



"A APA, no âmbito do cumprimento das suas competências e atribuições na área dos recursos hídricos, encontra-se a acompanhar a situação, quer no terreno, quer através da realização de análises laboratoriais às amostras de água recolhidas, no intuito do despiste das razões desta ocorrência", lê-se no documento.



"Conforme procedimento estabelecido, serão recolhidos alguns peixes para entrega, no mais curto espaço de tempo, em laboratório especializado", acrescenta.



O município compromete-se a emitir um novo comunicado assim que os serviços camarários possuam mais informações sobre a situação.

A Barragem de Póvoa e Meadas garante o abastecimento público de água aos concelhos de Nisa, Gavião, Ponte de Sor, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Avis e Sousel.

Além desta componente, a albufeira conta com um papel importante no setor do turismo de natureza na região.