PJ vai investigar causas de incêndio em restaurante na Meia Praia em Lagos

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar as causas do incêndio que destruiu parcialmente um restaurante, no domingo à noite, na Meia Praia, em Lagos, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Contactámos a Polícia Judiciária, a autoridade com competência para a investigação, que hoje vai fazer diligências no local para apurar as causas que estiveram na origem do fogo", referiu o Capitão do Porto de Lagos e Comandante Local da Polícia Marítima, Hugo da Guia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 21h59 de domingo, "não tendo o incêndio provocado danos pessoais, mas apenas danos materiais".

Segundo o Comandante Local da PM de Lagos, o incêndio deflagrou poucas horas depois de o restaurante ter fechado, não se encontrando ninguém no seu interior.

Hugo da Guia adiantou que a Polícia Marítima vedou o local no domingo à noite "para que a PJ possa fazer o seu trabalho, tendo a informação recolhida pela AMN sido enviada para o Ministério Público".

Nas operações estiveram envolvidos 29 elementos das diversas entidades que integram a Proteção Civil.