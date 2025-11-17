Ouvir
PR promulga agravamento de penas para ocupação ilegal de imóveis

17 nov, 2025 - 12:18 • Olímpia Mairos , com Vítor Mesquita

A nova lei, aprovada há um mês no Parlamento, dá também mais poder às autoridades para agir mais rápido na devolução dos imóveis ocupados.

O Presidente da República promulgou, esta segunda-feira, o decreto que agrava as penas para a ocupação ilegal de imóveis, que nos casos mais graves, podem agora chegar aos quatro anos de prisão.

“O Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que protege o direito de propriedade, através do reforço da tutela penal dos imóveis objeto de ocupação ilegal, alterando o Código Penal e o Código de Processo Penal”, lê-se na nota publicada na página oficial da Presidência da República.

