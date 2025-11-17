Prisão preventiva para mestre de artes marciais suspeito de abuso de menores

Um instrutor de artes marciais detido em Loures, no distrito de Lisboa, por suspeita de dezenas de crimes de abuso sexual contra uma atleta de alta competição com 15 anos ficou em prisão preventiva, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo fonte oficial da PJ, o detido, de 70 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Em comunicado, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ indicou que o suspeito está indiciado por 30 crimes de abuso sexual de crianças agravado e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, mas foi já confirmada "a existência de mais vítimas".

O detido "é mestre de artes marciais há 50 anos e atualmente dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos", revelou a polícia, acrescentando que a vítima, que treina desde os 12 anos com o suspeito, treinava diariamente com o instrutor.

"Aproveitando-se do forte ascendente que detinha sobre a atleta, o suspeito constrangeu-a a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A menor pediu ajuda à mãe, que acabou por recorrer a uma advogada para denunciar os factos na PJ", lia-se na nota.

A detenção ocorreu em Loures, distrito de Lisboa, após "diligências urgentes, com especial enfoque no local do crime", ainda segundo a PJ.