PSP efetua quatro detenções e apreende droga, armas e dinheiro em Braga

17 nov, 2025 - 11:13 • Lusa

Em comunicado, a PSP refere que uma das detenções foi para cumprimento de pena de prisão de seis anos e quatro meses, por abuso sexual de crianças.

A PSP deteve quatro pessoas e apreendeu armas, droga e dinheiro durante uma operação especial de prevenção criminal desenvolvida em diversas artérias da cidade de Braga e em estabelecimentos adjacentes à Universidade do Minho.

As outras detenções foram por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de estupefacientes e condução sob o efeito do álcool.

Na operação, que decorreu no domingo, foram também realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, que resultaram na apreensão de uma arma de fogo, 686 gramas de liamba, haxixe suficiente para cerca de 25 doses e 2.215 euros.

A PSP apreendeu ainda balanças de precisão, telemóveis, um painel led de aquecimento e diverso material de apoio ao cultivo e venda de estupefaciente.

Um dos detidos vai ser presente a tribunal, para aplicação de medidas de coação.

