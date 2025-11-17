Rita tem dois empregos. "Ser mulher é mais difícil. Era e continua a ser"

Pede que lhe chamem Rita, nome fictício, e apresenta-se como “dona de casa, cuidadora informal da mãe e com dois empregos”. Encontramos a trabalhadora numa pausa ao fim de uma jornada dupla de trabalho que começa antes do sol nascer.

“Ponho-me a pé às 4h45. Vou trabalhar para o primeiro emprego. Às 14h30 estou no segundo emprego até às 18h, 19h, depende”. Depois, lembra, “tenho todo o meu trabalho de casa”. “Não tenho tempo para respirar”, confessa.

Aos 50 anos, Rita conta com quase 30 como operadora de máquinas numa multinacional na região de Braga, sempre com desvantagem salarial para com os colegas homens.

Mesmas máquinas, mesmo trabalho, menos 110 euros ao final do mês

“São as mesmas máquinas, o mesmo trabalho e temos diferença entre homens e mulheres”, lamenta.

“Se for uma mulher ganha muito menos. É uma desvantagem de 110 euros”, revela Rita, lembrando que, ao final de um ano, é uma quantia significativa. “É muita coisa. E foi assim sempre”.

Quando lhe perguntamos quais os argumentos usados para justificar a diferença salarial, a operária encolhe os ombros e confessa que não sabe ao certo.

“Os homens têm de ganhar sempre mais que as mulheres. Mas, não sei porquê”, admite a operária notando que as justificações “não se encaixam”.

Por vezes, alegam que “os homens fazem trabalhos mais difíceis, mas é mentira”, garante Rita que reconhece que nunca pensou que, passados quase 30 anos, estaria na mesma situação.

"Já desisti"

“Sempre pensei que ia conseguir resolver, mas não”, lamenta. “E digo já que desisti”.

Rita fala da sua luta que já dá como perdida, mas garante que a sua empresa não é caso único na região.

“Vê-se muito”, nota. “Ainda é uma realidade as mulheres ganharem muito menos. Principalmente nas fábricas”, destaca.

“Ser mulher é mais difícil. Era e continua a ser”, remata Rita.

Em Portugal, uma mulher trabalha em média dois meses de graça. É o reflexo da desigualdade salarial que, no nosso país, e segundo dados do ministério do trabalho, ronda os 12,5%.