Serviços mínimos decretados na saúde durante greve geral

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou hoje que serão decretados os serviços mínimos no SNS durante a greve geral de 11 de dezembro, face à adesão anunciada de médicos e enfermeiros.

"Ouvi pelas notícias que iria haver, da parte de dois sindicatos, um dos médicos e outro de enfermeiros, adesão à greve e nós, naturalmente, faremos aquilo que está previsto também na lei", ou seja, "garantir os serviços mínimos", afirmou a ministra.

Apesar de reconhecer o impacto de anteriores paralisações, a ministra disse que têm sido assegurados os "serviços mínimos", enaltecendo a colaboração dos profissionais de saúde.

"Conseguimos manter os serviços mínimos e conseguimos negociar, e as pessoas colaboram. Os profissionais de saúde têm muita consciência cívica, e nós vemos isso quando temos uma situação de pandemia, de catástrofe, de acidente [ou] um apagão. Nas coisas mais disruptivas, os profissionais de saúde, quando são chamados, nunca falham", sublinhou.

Ana Paula Martins falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

No entanto, segundo a titular da pasta da Saúde, numa greve "com esta magnitude", as "situações programadas", como cirurgias e consultas, "ficam afetadas".

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou hoje, em comunicado, a adesão à greve geral, um dia depois de a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) ter aprovado por unanimidade, durante um congresso, uma moção de adesão a esta paralisação.

Questionada sobre se a realização desta greve pode representar um sinal de que algo está a falhar no desafio de tornar esta profissão mais atrativa, Ana Paula Martins garantiu estar "a trabalhar incansavelmente com os sindicatos", com quem o Governo mantém acordos.

"Neste momento, estamos praticamente já nos últimos trabalhos ainda com os Técnicos Superiores de Saúde, com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, com os Administradores Hospitalares e [a trabalhar no] acordo coletivo com os enfermeiros e também alguns aperfeiçoamentos no âmbito dos acordos que fizemos com as outras profissões", realçou.