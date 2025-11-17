Tornado em Albufeira atingiu os 220 quilómetros por hora

Na mesma manhã, mas às 11h22, foi registado outro fenómeno de vento forte em Lagoa, que o IPMA não qualificou como tornado e que tem a classificação de IF1.5, estimando-se que o vento máximo instantâneo tenha sido da ordem de 50 metros por segundo, o equivalente a 180 quilómetros por hora.

"Tratou-se de um tornado mesociclónico por estar associado à presença de um mesociclone na supercélula-mãe", esclarece o IPMA, sublinhando que o tornado deverá ter classificação de IF2, estimando-se que o valor do vento máximo instantâneo associado tenha sido da ordem de 60 metros por segundo, o equivalente a 220 quilómetros por hora.

O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou, em comunicado, tratar-se de um tornado, ocorrido pelas 10h02, que se iniciou na faixa costeira e percorreu uma trajetória com a orientação sudoeste-nordeste.

O fenómeno que atingiu Albufeira no sábado foi um tornado, que atingiu um valor do vento máximo na ordem dos 220 quilómetros por hora , tendo percorrido um trajeto de cerca de quatro quilómetros, informou esta segunda-feira o IPMA.

"O outro fenómeno de vento forte iniciou a sua propagação sobre terra na zona de Ferragudo, estimando-se que tenha mantido contacto com a superfície ao longo de um trajeto de quase sete quilómetros, também com orientação sudoeste-nordeste", lê-se na nota.

O tornado que atingiu Albufeira causou a morte a uma cidadã britânica de 85 anos, que estava no Parque de Campismo de Albufeira, e 28 feridos, de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil.

O vento forte provocou danos significativos naquele parque de campismo e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores em Lagoa e Silves.

O Hospital de Faro recebeu no sábado seis pessoas que ficaram feridas na sequência do fenómeno extremo de vento que atingiu Albufeira, um dos quais, um idoso de 87 anos, é um ferido grave.

O ferido grave está internado na unidade de Faro da Unidade Local de Saúde (ULS) com politrauma, tendo ainda dado entrada duas outras vítimas classificadas como menos graves: uma mulher de 77 anos e um homem de 78.

Além destas, há ainda três vítimas sem indicação de gravidade, transferidas para o hospital do Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira: um homem de 59 anos e outras duas vítimas, cuja idade se desconhece, e que tiveram alta ao início da tarde de sábado.