Aumenta número de fugitivos brasileiros capturados em Portugal pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) já deteve, desde o início do ano, 24 indivíduos procurados pela justiça brasileira. Só desde agosto foram capturadas seis pessoas condenadas no Brasil por crimes graves.

De acordo com o Diário de Notícias, que divulga hoje estes números, a mais recente detenção ocorreu no domingo, em Cascais, onde foi preso o alegado líder do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma fonte oficial da direção nacional da PJ afirmou ao jornal que a polícia “mantém-se atenta a este fenómeno, como demonstrado na recente operação em Cascais”, acrescentando que há “uma articulação permanente com a Polícia Federal do Brasil”.

Quanto à presença e atividade do PCC em território português, a mesma fonte recusou-se a fornecer detalhes adicionais, invocando “motivos operacionais e de salvaguarda das investigações”.

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, ouvido também pelo Diário de Notícias, considera que a vinda de criminosos brasileiros para Portugal pode “tornar-se cada vez mais frequente”. A facilidade linguística, explica, permite que elementos de grupos criminosos “passem mais despercebidos” no país.

Ainda assim, sublinha, Portugal funciona sobretudo “como porta de entrada e não como destino final”, tal como aconteceu com antigas células terroristas. Por essa razão, e devido à proximidade cultural e geográfica com o Brasil, o país pode ser visto como um local estratégico para a instalação de “um posto de comando” do PCC na Europa.