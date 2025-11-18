"Censos Sénior" da GNR. Há mais de 43 mil idosos a viver sozinhos ou isolados

A Guarda Nacional Republicana (GNR) sinalizou 43.074 idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade em Portugal.

O número representa um ligeiro aumento face a 2024, quando foram identificadas 42.873 pessoas nestas condições.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, a GNR explica que muitos destes idosos enfrentam “fragilidades físicas, psicológicas ou sociais que podem colocar em causa a sua segurança”.

O distrito da Guarda lidera a lista, com 5.852 casos, seguido de Vila Real (5.167), Bragança (4.191), Faro (3.414), Viseu (3.304), Beja (2.749), Évora (2.381) e Castelo Branco (2.316).

Nas áreas metropolitanas, foram identificados 1.054 idosos a viver sozinhos em Lisboa e 854 no Porto.

A operação decorreu entre 1 de outubro e 16 de novembro de 2025, e incluiu ações em sala e porta-a-porta, que abrangeram 35.143 idosos em todo o território nacional.

Durante estas iniciativas, a GNR promoveu sessões de sensibilização sobre comportamentos de segurança, com o objetivo de reduzir o risco de crimes como burlas, furtos e situações de violência.

“A proximidade e o contacto direto com os idosos são fundamentais para garantir a sua segurança e bem-estar”, destaca a GNR no comunicado.

Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação “Censos Sénior”, a Guarda tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, “proporcionando assim um apoio mais próximo à nossa população idosa, o que certamente contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do seu sentimento de segurança”, sublinha a força de segurança.