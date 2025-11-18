Consumo de antibióticos em Portugal cresceu 8% em cinco anos e supera média da UE

O consumo global de antibióticos em Portugal aumentou 8% entre 2019 e 2024, quatro vezes mais do que a média de 2% registada nos países da União Europeia, revelou esta terça-feira o Infarmed no Dia Europeu do Antibiótico.

Segundo dados da rede de vigilância europeia de consumos de antimicrobianos, publicados no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), citado pelo Infarmed, a dispensa de antibióticos nas farmácias comunitárias aumentou de uma média de 18 Dose Habitante Dia (DHD) em 2023 para 19 (DHD) em 2024.

"Isto significa que, em média, 19 doses diárias são consumidas por cada 1.000 habitantes em cada dia, explica a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) em comunicado, referindo que os dados preliminares do primeiro semestre de 2025 indicam uma tendência de ligeira descida (18,8).

Dados da Associação Nacional de Farmácias (ANF) avançados à Lusa indicam que em 2025, até outubro, a taxa de dispensa de antibióticos em Portugal manteve-se estável em relação a 2024, acompanhando a tendência de aumento de 9% ao ano.

Em números absolutos, foram dispensadas 7.963.253 embalagens em 2022, subindo para 8.681.278 em 2023 (9%) e para 9.441.028 em 2024 (8,8%). Este ano, até outubro, já foram dispensadas 7.175.487 embalagens.

Segundo a ANF, "o período de maior procura e dispensa de antibióticos ocorre nos meses de inverno, especialmente entre dezembro e março, coincidindo com o aumento das infeções respiratórias e outras patologias associadas aos meses mais frios".

Quanto ao consumo hospitalar, o Infarmed refere que correspondeu a um valor de 1,7 DHD em 2023,subindo para 1,8 DHD em 2024, valor que se manteve no primeiro semestre de 2025.