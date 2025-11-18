Grupo de trabalho do SIRESP vai ser retomado após suspensão

A ministra da Administração Interna disse hoje que vai ser retomado o grupo de trabalho do SIRESP suspenso devido a um possível conflito de interesses, garantindo que se mantém a intenção do Governo em melhorar o sistema de emergência.

"Claro que sim [retomar o grupo de trabalho]. O despacho mantém-se, a vontade de ter um grupo de trabalho técnico para refletir sobre o futuro do SIRESP sobre a sua melhoria mantém-se", disse aos jornalistas Maria Lúcia Amaral à margem da cerimónia que assinalou os 158 anos do Comando Metropolitana de Lisboa da PSP.

A ministra foi questionada sobre a suspensão do grupo de trabalho criado em maio pelo anterior Governo para "a substituição urgente" da rede SIRESP, após esta ter falhado durante o apagão de energia em abril, cujas conclusões deveriam ser entregues no final de novembro.

Maria Lúcia Amaral avançou que na quinta-feira vai ter uma reunião com o ministro das infraestruturas "justamente para decidir o retomar das funções do grupo de trabalho".

Na semana passada, a CNN e o jornal Público davam conta de que os trabalhos "foram suspensos após ter sido identificada uma situação que poderá configurar conflito de interesses envolvendo um assessor do coordenador do grupo de trabalho, face à matéria tratada por este grupo".

Questionada sobre se o grupo de trabalho vai manter os mesmos elementos, a governante referiu que "a suspensão foi por umas dúvidas e durará muito pouco tempo".