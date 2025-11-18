Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem detido nos Açores por suspeita de pornografia de menores

18 nov, 2025 - 11:50 • Olímpia Mairos

Suspeito de 25 anos foi detido em Angra do Heroísmo após investigação internacional.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem de 25 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, agravado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a investigação teve início em julho de 2025, após informações recebidas por “mecanismos de cooperação internacional”, que apontavam para a partilha de “ficheiros pornográficos envolvendo menores através da internet”.

A detenção ocorreu durante uma busca domiciliária no concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira.

No local, foi apreendido equipamento informático pertencente ao suspeito, contendo diversas fotografias e vídeos com menores de 14 anos em atividades de natureza sexual.

O detido será presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?