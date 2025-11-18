Homem detido nos Açores por suspeita de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem de 25 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, agravado.

De acordo com a PJ, a investigação teve início em julho de 2025, após informações recebidas por “mecanismos de cooperação internacional”, que apontavam para a partilha de “ficheiros pornográficos envolvendo menores através da internet”.

A detenção ocorreu durante uma busca domiciliária no concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira.

No local, foi apreendido equipamento informático pertencente ao suspeito, contendo diversas fotografias e vídeos com menores de 14 anos em atividades de natureza sexual.

O detido será presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.