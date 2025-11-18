Hoteleiros insistem em "estudo de carga" turística em Lisboa

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, pede aos novos eleitos da Câmara de Lisboa que façam um estudo de carga turística da capital.

Bernardo Trindade diz ser essencial avaliar a capacidade de Lisboa para receber turistas, retomando uma proposta que fez aos candidatos na campanha eleitoral.

"É preciso perceber se, do ponto de vista das infraestruturas, estamos a responder, face à expectativa de quem cá vive e de quem vem aqui vivenciar a nossa realidade. Para garantir o equilíbrio entre oferta de alojamento nas suas diversas dimensões e as limitações de procura resultantes das limitações no aeroporto de Lisboa, era importante que esse estudo de carga fosse efetivamente feito", afirma Bernardo Trindade no programa "Da Capa à Contracapa", da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Bernardo Trindade sugere também que, enquanto não há novo aeroporto em Lisboa, seja feita uma revisão das prioridades de aterragem e descolagem de aviões que beneficie o aumento das estadias na cidade.

"Sermo,s eventualmente, seletivos quando atribuímos um slot [autorização para aterrar e descolar] e sobretudo fazer uma análise do que é que se está a deixar no país e o que é que uma companhia aérea, em função da regularidade, em função de uma ligação direta, está efetivamente a deixar na cidade. Como é que aplica essa seletividade? Tem de se estudar isso", argumenta o dirigente hoteleiro no debate sobre as conclusões do barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o Turismo.

O estudo revela que a maioria dos inquiridos apoia a redução do alojamento local e uma gestão mais controlada do turismo, dando prioridade ao bem-estar dos residentes.

Regular Alojamento Local

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal concorda com a necessidade de regular o Alojamento Local em Lisboa. No entanto, Bernardo Trindade sugere que a limitação deve ser aplicada sobretudo nas freguesias onde há maior pressão turística.

" Se houver alojamento local em Santa Clara, em Benfica ou no Lumiar, estaremos contra a capacidade empreendedora de fazer estender estes extraordinários efeitos? Nestas freguesias, os agentes económicos locais vieram apelar a que venham alojamento local e hotéis, criando condições para que este progresso possa também ser sentido", sublinha Trindade na Renascença.

O antigo secretário de Estado do Turismo defende mais poder aos condomínios sobre o Alojamento Local em prédios de habitação e distingue estas soluções dos 'hostels' e 'guesthouses', uma estrutura organizada "e que funciona como mini hotéis".

A questão dos lixos

Bernardo Trindade defende regulamentos para a gestão dos lixos produzidos nesses alojamentos, assinalando que os presidentes das juntas de freguesia rejeitaram as reponsabilidades das unidades hoteleiras nas reuniões com a Associação da Hotelaria de Portugal.

"De facto, em prédios de habitação, muitas vezes, em estabelecimentos em alojamento local, o proprietário - de forma pouco informada e provavelmente sem consequência - diz ao cliente que só tem que embrulhar os sacos e deixá-los para recolha quando sair. Obviamente, isto tem que ser regulado", defende Bernardo Trindade, no programa "Da Capa à Contracapa".

Neste debate, Tiago Mota Saraiva, arquiteto e crítico da pressão turística em Lisboa, sublinhou as preocupações dos inquiridos com os excessos causados por esta atividade e, em particular, pelo Alojamento Local, com impacto nos lixos produzidos na cidade.

" A percepção das pessoas sobre como o Governo deve atuar é a do bem-estar dos residentes. As pessoas sentem-se mal, porque as pessoas colocam-se como residentes. Resolver o alojamento local é fundamental", afirma Mota Saraiva.