Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lei Laboral. Governo recua no travão à recusa de trabalho de pais à noite e ao fim de semana

18 nov, 2025 - 07:30 • João Malheiro

Mesmo assim, estabelece algumas situações em que este pedido pode ser recusado.

A+ / A-

Será um recuo do Governo na Lei Laboral. O Executivo terá proposto deixar cair o travão que dificultava a recusa de trabalho à noite e ao fim de semana por parte de pais com filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência, doença crónica ou oncológica.

No entanto, estabelece algumas situações em que este pedido pode ser recusado, segundo a novidade avançada esta terça-feira pelo "Jornal de Negócios", que diz ser uma tentativa de agradar tanto a patrões como a sindicatos e que faz parte da nova proposta entregue pelo Governo à UGT na semana passada.

As regras atualmente em vigor servem para proteger horários de trabalhadores e, nestes casos, os pais podem escolher, dentro de certos limites e determinados procedimentos, as horas de início e de termo do trabalho.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) veio há três anos contrariar o travão a esta recusa, afirmando que o trabalhador pode "no seu pedido, precisar quais os seus dias de descanso". O Governo contrariava o parecer do STJ, mas, aparentemente, agora recua.

O documento introduz, ainda, a jornada contínua, mas apenas para pais que acompanhem os filhos. Recupera, igualmente, os três dias de férias dependentes da assiduidade e aumenta as compensações por despedimento de 14 para 15 dias por ano, em relação ao tempo de trabalho a prestar no futuro.

Mesmo assim, a nova versão da legislação do trabalho continua a flexibilizar os despedimentos e a prever o limite de dois anos na redução de horário por amamentação. E mantém a simplificação dos despedimentos por justa causa nas empresas de pequena dimensão, generaliza a não reintegração do trabalhador, simplifica a mudança do trabalhador para categoria inferior e faz depender os duodécimos de acordo do empregador.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?