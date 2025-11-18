Ouvir
Mais frio. Temperaturas mínimas descem e previsão de gelo e nevoeiro no Norte e Centro

18 nov, 2025 - 09:07 • Olímpia Mairos

As mínimas podem descer até 2 °C em Bragança, com neblina e arrefecimento noturno em todo o interior Norte e Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade no interior Norte e Centro a partir da tarde.

O vento será em geral fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, podendo soprar forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro, sobretudo em vales e zonas baixas. Poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais dessas regiões.

De acordo com o IPMA, prevê-se acentuado arrefecimento noturno, com uma pequena descida da temperatura mínima e uma ligeira subida da máxima na região Sul.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 2 °C em Bragança e 12 °C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 10 °C na Guarda e 21 °C em Faro.

