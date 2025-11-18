Ouvir
Ministra da Saúde nega encerramento da urgência de neonatologia no Hospital D. Estefânia

18 nov, 2025 - 14:28 • Olímpia Mairos , com redação

Esta manhã, uma fonte da Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, admitiu à Renascença um cenário de junção dos serviços de neonatologia do Hospital D. Estefânia e da Maternidade Alfredo da Costa numa só unidade, mas negou qualquer encerramento.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reagiu esta terça-feira às notícias sobre um possível encerramento da urgência de neonatologia do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, para concentrar os serviços na Maternidade Alfredo da Costa.

Em declarações feitas em Beja, a governante garantiu que não existe qualquer decisão nesse sentido.

“Aquilo que está previsto é que, havendo duas neonatologias — uma na Estefânia e outra na Maternidade Alfredo da Costa — e por dificuldade de recursos humanos, há um projeto para organização num polo”, explicou Ana Paula Martins, sublinhando que se trata apenas de uma reorganização e não de um encerramento.

A ministra reforçou que “não há nenhum anúncio” e que a hipótese de encerramento “está completamente negada por parte da ULS”, com quem já falou, assim como com a direção executiva do SNS. O objetivo, segundo Ana Paula Martins, é “aprofundar o trabalho em rede que já existe hoje entre a Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa”.

