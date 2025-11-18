Mulher colhida pelo metro com ferimentos graves em Matosinhos

Uma mulher de 30 anos foi colhida pelo metro no cais da estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, na tarde desta terça-feira. O acidente ocorreu às 17h35 e a mulher ficou presa entre a composição do veículo e a linha, tendo sofrido ferimentos num braço, numa perna e na cabeça.

O INEM avançou que a vítima é considerada um ferido grave.

A mulher estava consciente e foi conduzida ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.



Entre as estações da Senhora da Hora e Francos, a linha vermelha circulava em via única pelas 18h00 e foi retomada totalmente às 18h25. As outras linhas continuaram as viagens dentro da normalidade.

Para assistência médica, foram mobilizados meios da Proteção Civil e do INEM.