Acidente

Mulher colhida pelo metro com ferimentos graves em Matosinhos

18 nov, 2025 - 19:37 • Lusa

Mulher ficou presa entre a composição do veículo e a linha do cais da Senhora da Hora, no Porto, tendo sofrido ferimentos num braço, numa perna e na cabeça.

Uma mulher de 30 anos foi colhida pelo metro no cais da estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, na tarde desta terça-feira. O acidente ocorreu às 17h35 e a mulher ficou presa entre a composição do veículo e a linha, tendo sofrido ferimentos num braço, numa perna e na cabeça.

O INEM avançou que a vítima é considerada um ferido grave.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mulher estava consciente e foi conduzida ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Entre as estações da Senhora da Hora e Francos, a linha vermelha circulava em via única pelas 18h00 e foi retomada totalmente às 18h25. As outras linhas continuaram as viagens dentro da normalidade.

Para assistência médica, foram mobilizados meios da Proteção Civil e do INEM.

