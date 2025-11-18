Ouvir
Acidente

Mulher de 79 anos morre em despiste de veículo ligeiro em Resende

18 nov, 2025 - 20:40 • Lusa

Carro da vítima colidiu com um pilar de cimento de uma entrada de uma quinta em Nadais de Baixo, Viseu. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

Uma mulher de 79 anos morreu esta terça-feira no despiste de um veículo ligeiro de passageiros, em São João de Fontoura, Viseu, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Resende.

"A senhora despistou-se, não se sabe a razão, e acabou por embater num pilar de cimento de uma entrada de uma quinta. O óbito foi declarado pelo médico do helicóptero do INEM" (Instituto Nacional de Emergência Médica), disse Luís Loureiro.

O despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu na localidade de Nadais de Baixo, concelho de Resende, segundo adiantou, à agência Lusa, o comandante daquela corporação de bombeiros.

O alerta foi dado às 18h09 e para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por cinco meios terrestres e um meio aéreo, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Resende, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do INEM, com o helicóptero de Macedo de Cavaleiros (distrito de Bragança), e a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lamego (distrito de Viseu).

