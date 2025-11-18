Mulher de 79 anos morre em despiste de veículo ligeiro em Resende

Uma mulher de 79 anos morreu esta terça-feira no despiste de um veículo ligeiro de passageiros, em São João de Fontoura, Viseu, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Resende.

"A senhora despistou-se, não se sabe a razão, e acabou por embater num pilar de cimento de uma entrada de uma quinta. O óbito foi declarado pelo médico do helicóptero do INEM" (Instituto Nacional de Emergência Médica), disse Luís Loureiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu na localidade de Nadais de Baixo, concelho de Resende, segundo adiantou, à agência Lusa, o comandante daquela corporação de bombeiros.

O alerta foi dado às 18h09 e para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por cinco meios terrestres e um meio aéreo, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Resende, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do INEM, com o helicóptero de Macedo de Cavaleiros (distrito de Bragança), e a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lamego (distrito de Viseu).