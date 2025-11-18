Ouvir
  18 nov, 2025
  • 18 nov, 2025
"O envelhecimento como uma conquista civil e social"

18 nov, 2025 - 21:47 • João Maldonado

Seminário "Caminhos para a Longevidade" acontece esta quarta-feira, em Torres Vedras. A organização "Vida Maior" pretende uma discussão alargada acerca de uma "visão extremamente positiva daquilo que é envelhecer".

A reflexão que se propõe é sobre os desafios que apresentam o envelhecimento e as demências hoje em dia. A busca é de uma longevidade com melhor qualidade de vida. A proposta é de um ponto de encontro entre profissionais de saúde, investigadores, associações, instituições sociais, políticos e famílias.

O Seminário "Caminhos para a Longevidade" decorre esta quarta-feira, em Torres Vedras. É organizado pela Vida Maior, empresa que, através da reabilitação física e da promoção de capacidades cognitivas, tem como objeto planos individuais de cuidados de saúde.

"Muitas vezes o envelhecimento, a longevidade e as demências são tratadas de forma isolada", sublinha Juvenal Baltazar, fundador da Vida Maior, propondo uma "visão integrada destas três realidades".
A organização destaca a opção por uma "visão extremamente positiva daquilo que é envelhecer" - vendo o "envelhecimento como uma conquista civil e social".
Alertando para a necessidade de apoio a mais serviços que tenham capacidade para desenvolver projetos de qualidade relacionados com idosos, Juvenal Baltazar entende que "o perfil da pessoa idosa está em constante mutação" e, por isso, é urgente "pensar hoje aquilo que querermos construir para as pessoas idosas daqui a cinco e a dez anos".

O dia arranca às 9h30, com uma sessão de abertura que contará com uma mensagem em vídeo da artista Simone de Oliveira. Durante a manhã haverá tempo para apresentações e mesas redondas com os temas: "O desafio da longevidade: que sociedade estamos a construir?"; "Pensar o envelhecimento na sociedade em mudança"; "Que respostas para um envelhecimento com mais qualidade de vida e sustentabilidade económica"; "Saúde, bem-estar e longevidade: contributos e perspetivas europeias": e "O cuidado centrado na pessoa: uma visão multidisciplinar".
Depois de uma pausa para almoço, onde atuará o Grupo de Cantares de Campelos, a tarde arranca com novos temas: "O papel do neurologista: dos primeiros sinais ao acompanhamento clínico"; "Desafios no apoio à demência em Portugal: caminhos de inovação nos cuidados"; "A demência como prioridade nas políticas de saúde e proteção social".
Como oradores estão confirmados Henrique Lopes, diretor do NOVA Center for Global Health da NOVA IMS, Ana Morais, responsável pela unidade curricular de Doutoramento "Envelhecimento saudável e longevidade" da Universidade de Évora; Ana Umbelino, presidente da Rede Europeia de Cidades e Regiões para a Economia Social; Liliana Gonçalves, presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais; Helga Correia, deputada da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão na Assembliea da República; ou Susana Viana, diretora da unidade de Intervenção Social do Instituo de Segurança Social.

Mesmo mantendo viva a esperança, o fundador da Vida Maior, Juvenal Baltazar, lamenta ainda não haver "uma mudança política que vá nessa linha" - a linha que coloque os idosos em primeiro plano, garantindo que "são dadas condições para envelhecer".
