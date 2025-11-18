A reflexão que se propõe é sobre os desafios que apresentam o envelhecimento e as demências hoje em dia. A busca é de uma longevidade com melhor qualidade de vida. A proposta é de um ponto de encontro entre profissionais de saúde, investigadores, associações, instituições sociais, políticos e famílias. O Seminário "Caminhos para a Longevidade" decorre esta quarta-feira, em Torres Vedras. É organizado pela Vida Maior, empresa que, através da reabilitação física e da promoção de capacidades cognitivas, tem como objeto planos individuais de cuidados de saúde. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Muitas vezes o envelhecimento, a longevidade e as demências são tratadas de forma isolada", sublinha Juvenal Baltazar, fundador da Vida Maior, propondo uma "visão integrada destas três realidades". A organização destaca a opção por uma "visão extremamente positiva daquilo que é envelhecer" - vendo o "envelhecimento como uma conquista civil e social".

Alertando para a necessidade de apoio a mais serviços que tenham capacidade para desenvolver projetos de qualidade relacionados com idosos, Juvenal Baltazar entende que "o perfil da pessoa idosa está em constante mutação" e, por isso, é urgente "pensar hoje aquilo que querermos construir para as pessoas idosas daqui a cinco e a dez anos". O dia arranca às 9h30, com uma sessão de abertura que contará com uma mensagem em vídeo da artista Simone de Oliveira. Durante a manhã haverá tempo para apresentações e mesas redondas com os temas: "O desafio da longevidade: que sociedade estamos a construir?"; "Pensar o envelhecimento na sociedade em mudança"; "Que respostas para um envelhecimento com mais qualidade de vida e sustentabilidade económica"; "Saúde, bem-estar e longevidade: contributos e perspetivas europeias": e "O cuidado centrado na pessoa: uma visão multidisciplinar". Depois de uma pausa para almoço, onde atuará o Grupo de Cantares de Campelos, a tarde arranca com novos temas: "O papel do neurologista: dos primeiros sinais ao acompanhamento clínico"; "Desafios no apoio à demência em Portugal: caminhos de inovação nos cuidados"; "A demência como prioridade nas políticas de saúde e proteção social".