Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém em Lisboa cidadão procurado pela Dinamarca por tráfico de droga

18 nov, 2025 - 12:42 • Olímpia Mairos

Suspeito foi localizado após meses em fuga e será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve em Lisboa um cidadão estrangeiro de 26 anos, no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias da Dinamarca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O indivíduo é suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a PJ, em agosto deste ano, foi apanhado “na posse de 55,4 kg de produto estupefaciente e uma elevada quantia em dinheiro”, atuando em conjunto com outros cúmplices com o objetivo de fornecer droga a um número considerável de pessoas ou em troca de um grande pagamento.

Durante o transporte pelas autoridades dinamarquesas, conseguiu fugir, permanecendo em paradeiro desconhecido até agora. Após um trabalho de investigação persistente, a PJ conseguiu localizá-lo e proceder à sua detenção.

De acordo com a PJ, “poderá vir a ser condenado na pena de 10 anos de prisão”.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?