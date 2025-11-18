PJ detém em Lisboa cidadão procurado pela Dinamarca por tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve em Lisboa um cidadão estrangeiro de 26 anos, no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias da Dinamarca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O indivíduo é suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a PJ, em agosto deste ano, foi apanhado “na posse de 55,4 kg de produto estupefaciente e uma elevada quantia em dinheiro”, atuando em conjunto com outros cúmplices com o objetivo de fornecer droga a um número considerável de pessoas ou em troca de um grande pagamento.

Durante o transporte pelas autoridades dinamarquesas, conseguiu fugir, permanecendo em paradeiro desconhecido até agora. Após um trabalho de investigação persistente, a PJ conseguiu localizá-lo e proceder à sua detenção.

De acordo com a PJ, “poderá vir a ser condenado na pena de 10 anos de prisão”.

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação adequadas.