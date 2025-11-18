PJ faz buscas na TAP e na empresa Barraqueiro em caso da privatização da companhia aérea

O Ministério Público apoiado pela Polícia Judiciária está a realizar buscas na TAP e na empresa de transportes Barraqueiro esta terça-feira.

A ação surge na sequência de uma investigação ao processo de privatização da companhia aérea, em 2015 - na reta final do Governo liderado por Pedro Passos Coelho - altura em que a TAP foi vendida a um consórcio liderado pelos empresários David Neelman e Humberto Pedrosa.

Em causa estão suspeitas de que Neeleman terá usado dinheiro da própria empresa para a comprar. O inquérito que corre no Departamento Central de Investigação e Acção Penal teve origem numa queixa apresentada, em 2023, pelos então ministros socialistas Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

"Factos suscetíveis de configurar a eventual prática de crimes de administração danosa, de participação económica em negócio, de corrupção passiva no sector privado, de fraude fiscal qualificada e de fraude à Segurança Social qualificada", aponta o DCIAP, em comunicado.

Além da TAP e da Barraqueiro, os inspetores da Judiciária estarão ainda a fazer buscas em empresas de consultadoria e escritórios de advogados. Ao todo, presidem às buscas dez procuradores e sete juízes.

A Renascença já pediu mais esclarecimentos à Polícia Judiciária.