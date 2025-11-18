Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Metereologia

Prepare-se para o frio. Temperaturas mínimas descem e chuva só voltará no sábado

18 nov, 2025 - 23:21 • Marisa Gonçalves

Gelo e geada podem visitar o interior Norte e Centro. Guarda, Viseu, Castelo Branco, Bragança e Vila Real vão ter noites próximas a 0ºC até esta sexta-feira.

A+ / A-

As temperaturas vão descer já a partir da madrugada desta terça-feira segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Guarda, Viseu, Castelo Branco, Bragança e Vila Real vão ter noites próximas a 0ºC até esta sexta-feira.

As mínimas tremem com o frio, em especial nessas regiões do interior, adiantou à Renascença a meteorologista do IPMA, Patrícia Marques. Há possibilidade de formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Até mesmo no litoral, as máximas também não vão acima dos 16ºC", afirmou a especialista. "Vamos ter um tempo seco, mas frio."

As temperaturas vão descer gradualmente para mínimas não mais altas do que os 8ºC.

Já a chuva só deverá voltar no sábado às regiões Norte e Centro. Este regresso vai resultar numa "ligeira subida" da média das temperaturas máxima e mínima, confirmou o instituto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?