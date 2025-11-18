Prepare-se para o frio. Temperaturas mínimas descem e chuva só voltará no sábado

As temperaturas vão descer já a partir da madrugada desta terça-feira segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Guarda, Viseu, Castelo Branco, Bragança e Vila Real vão ter noites próximas a 0ºC até esta sexta-feira.

As mínimas tremem com o frio, em especial nessas regiões do interior, adiantou à Renascença a meteorologista do IPMA, Patrícia Marques. Há possibilidade de formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro.

"Até mesmo no litoral, as máximas também não vão acima dos 16ºC", afirmou a especialista. "Vamos ter um tempo seco, mas frio."

As temperaturas vão descer gradualmente para mínimas não mais altas do que os 8ºC.

Já a chuva só deverá voltar no sábado às regiões Norte e Centro. Este regresso vai resultar numa "ligeira subida" da média das temperaturas máxima e mínima, confirmou o instituto.

