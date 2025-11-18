Protesto climático bloqueia Liceu Camões em Lisboa

Dezenas de estudantes manifestam-se esta terça-feira junto ao Liceu Camões, em Lisboa, exigindo o fim da utilização de combustíveis fósseis até 2030.

A ação, organizada pelo movimento Fim ao Fóssil, levou ao encerramento da escola, que deveria ter aberto portas às 8h00. As aulas não arrancaram, situação confirmada à Renascença pela PSP.

Durante o protesto, os jovens entoaram cânticos, tocaram tambores e apelaram ao Governo para adotar medidas que garantam um futuro sustentável.

Em declarações à SIC Notícias, Matilde Ventura, porta-voz do movimento, afirmou que “não só é importante estarmos aqui, como não nos foi deixada outra escolha”.

“Todos queremos a possibilidade de imaginar o nosso futuro em segurança, num planeta habitável, e a verdade é que, neste momento, o Governo não está a garantir isso”, acrescentou.

Segundo a estudante, há quase um ano foi entregue ao Governo uma carta assinada por milhares de alunos, alertando que, caso não fosse assumido o compromisso pelo fim dos combustíveis fósseis até 2030, recorreriam a protestos nas escolas.