Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Protesto climático bloqueia Liceu Camões em Lisboa

18 nov, 2025 - 11:26 • Olímpia Mairos

Os estudantes contestam o uso de combustíveis fósseis e ainda não desmobilizaram.

A+ / A-

Dezenas de estudantes manifestam-se esta terça-feira junto ao Liceu Camões, em Lisboa, exigindo o fim da utilização de combustíveis fósseis até 2030.

A ação, organizada pelo movimento Fim ao Fóssil, levou ao encerramento da escola, que deveria ter aberto portas às 8h00. As aulas não arrancaram, situação confirmada à Renascença pela PSP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante o protesto, os jovens entoaram cânticos, tocaram tambores e apelaram ao Governo para adotar medidas que garantam um futuro sustentável.

Em declarações à SIC Notícias, Matilde Ventura, porta-voz do movimento, afirmou que “não só é importante estarmos aqui, como não nos foi deixada outra escolha”.

“Todos queremos a possibilidade de imaginar o nosso futuro em segurança, num planeta habitável, e a verdade é que, neste momento, o Governo não está a garantir isso”, acrescentou.

Segundo a estudante, há quase um ano foi entregue ao Governo uma carta assinada por milhares de alunos, alertando que, caso não fosse assumido o compromisso pelo fim dos combustíveis fósseis até 2030, recorreriam a protestos nas escolas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?