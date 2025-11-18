Ouvir
  18 nov, 2025
Suspeito de matar a tiro pai e filho no Montijo ficou em prisão preventiva

18 nov, 2025 - 22:55 • Lusa

O homem suspeito de matar pai e filho num restaurante do Montijo no domingo vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O detido foi ouvido esta terça-feira no Tribunal do Barreiro.

O homem suspeito de matar a tiro duas pessoas, pai e filho, no passado domingo, num restaurante do Montijo, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.

Segundo a PJ, o suspeito, um homem de 61 anos, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro, no distrito de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva.

O detido, depois de ter atingido mortalmente um homem de 60 anos e o filho, de 23, com vários disparos de arma de fogo, colocou-se em fuga, mas foi capturado durante a tarde de segunda-feira, numa operação policial que contou com a colaboração da Judiciária da cidade da Guarda.

Segundo as autoridades, as duas vítimas ainda foram transportadas para o hospital do Barreiro com manobras de reanimação em curso, mas o óbito foi declarado na unidade hospitalar.

