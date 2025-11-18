TAP. Ministro Pinto Luz "absolutamente tranquilo" com buscas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse esta terça-feira estar "absolutamente tranquilo" com as buscas realizadas na TAP, relacionadas com a privatização da transportadora aérea portuguesa em 2015.

"Estou absolutamente tranquilo. Este é dos processos mais escrutinados na vida pública portuguesa. Já teve escrutínio do Tribunal de Contas, já teve escrutínio da Justiça até, porque, como já sabemos, já teve um processo que incidiu sobre todo o processo de privatização, já teve uma comissão parlamentar de inquérito", afirmou Miguel Pinto Luz, em Leiria.

"Durante meses todos nós tivemos a oportunidade, fomos brindados com horas e horas infindáveis de escrutínio público, saudável, na Assembleia da República e, portanto, estamos absolutamente tranquilos: o Governo, eu próprio, todos os intervenientes", acrescentou.

A TAP, o Grupo Barraqueiro e a Parpública estão esta segunda-feira a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, com vários meios de comunicação social a apontarem alegados crimes na privatização concluída em 2015.

O governante adiantou que "o Governo está a acompanhar com enorme tranquilidade".

"Vivemos num Estado de Direito, é bom que este escrutínio seja feito, que os portugueses sejam esclarecidos e que a Justiça também possa fazer o seu trabalho, com toda a tranquilidade", insistiu.

Destacando que se vive "um momento especial na companhia", uma vez que "a TAP está no meio de um processo de privatização", o ministro referiu que "daqui a três dias, menos de quatro dias" se esperam as primeiras propostas.

"Sabemos que há muita vontade de muitos investidores, muitos grupos internacionais, de poderem adquirir a TAP neste processo de privatização. Portanto, o Governo está absolutamente comprometido, focado com este processo de privatização", garantiu.