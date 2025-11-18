Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Três mulheres estrangeiras detidas no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

18 nov, 2025 - 10:32 • Olímpia Mairos

As suspeitas terão transportado, por via aérea, a partir de um país da América Latina, uma elevada quantidade de cocaína dissimulada de diferentes formas — na bagagem, junto ao corpo e, num dos casos, também no interior do organismo.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve três cidadãs estrangeiras, com idades entre os 20 e os 39 anos, no Aeroporto de Lisboa, por suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que as detenções ocorreram em três operações distintas, integradas em ações de prevenção e combate à introdução de drogas em território nacional.

“As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo, droga essa que foi apreendida e que, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69.400 doses individuais”, acrescenta a nota.

As três mulheres foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a autoridade judiciária determinado a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ alerta que as redes criminosas continuam a recrutar “correios humanos”, frequentemente jovens em situação de vulnerabilidade económica ou emocional, prometendo recompensas financeiras e minimizando os riscos associados, inclusive os que colocam em perigo a própria vida dos transportadores.

As investigações prosseguem para identificar outros elementos envolvidos na rede internacional de tráfico de droga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?