Três mulheres estrangeiras detidas no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve três cidadãs estrangeiras, com idades entre os 20 e os 39 anos, no Aeroporto de Lisboa, por suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que as detenções ocorreram em três operações distintas, integradas em ações de prevenção e combate à introdução de drogas em território nacional.

“As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo, droga essa que foi apreendida e que, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69.400 doses individuais”, acrescenta a nota.

As três mulheres foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a autoridade judiciária determinado a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ alerta que as redes criminosas continuam a recrutar “correios humanos”, frequentemente jovens em situação de vulnerabilidade económica ou emocional, prometendo recompensas financeiras e minimizando os riscos associados, inclusive os que colocam em perigo a própria vida dos transportadores.

As investigações prosseguem para identificar outros elementos envolvidos na rede internacional de tráfico de droga.