Tribunal manda arquivar acusação de Menezes contra Eduardo Vítor por difamação

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto recusou esta terça-feira levar a julgamento o ex-presidente da Câmara de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues por, alegadamente, ter difamado o atual líder do município, Luís Filipe Menezes. A decisão, a que a Lusa teve acesso, refere que o TIC não pronunciou Eduardo Vítor Rodrigues a julgamento, depois de este ter requerido a instrução – fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento – porque não pode afirmar "de modo pleno" que tivesse cometido o crime de difamação.

"Não se pode afirmar de modo pleno, com o nível de segurança mínimo exigido nesta fase processual, que o arguido [Eduardo Vítor Rodrigues] tivesse cometido o crime de difamação como pretendido pelo assistente [Luís Filipe Menezes]", sustenta a decisão. Nessa sequência, determinou-se o arquivamento dos autos. O social-democrata Luís Filipe Menezes, eleito presidente da Câmara de Gaia nas eleições de 12 de outubro, acusava Eduardo Vítor Rodrigues de difamação e pedia uma indemnização não inferior a 2.500 euros a entregar a uma associação.

Para o tribunal, as frases/expressões utilizadas pelo ex-autarca "não têm por desiderato, escopo, diretos e exclusivos atingir a honra e consideração" do atual presidente da Câmara de Gaia. Segundo o TIC do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues agiu por reação e é também uma figura pública, "não caindo na calúnia pessoal nem ultrapassando os limites estabelecidos na lei".

"Nunca visou o ataque direto à pessoa do assistente, mas sempre a defesa do seu nome."

