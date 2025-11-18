Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vila Nova de Gaia

Tribunal manda arquivar acusação de Menezes contra Eduardo Vítor por difamação

18 nov, 2025 - 20:02 • Lusa

TIC do Porto considera que Eduardo Vítor Rodrigues não quis "atingir a honra e consideração" do atual presidente da Câmara de Gaia. Menezes acusou-o de difamação e pedia uma indemnização não inferior a 2.500 euros a entregar a uma associação.

A+ / A-

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto recusou esta terça-feira levar a julgamento o ex-presidente da Câmara de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues por, alegadamente, ter difamado o atual líder do município, Luís Filipe Menezes.

A decisão, a que a Lusa teve acesso, refere que o TIC não pronunciou Eduardo Vítor Rodrigues a julgamento, depois de este ter requerido a instrução – fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento – porque não pode afirmar "de modo pleno" que tivesse cometido o crime de difamação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não se pode afirmar de modo pleno, com o nível de segurança mínimo exigido nesta fase processual, que o arguido [Eduardo Vítor Rodrigues] tivesse cometido o crime de difamação como pretendido pelo assistente [Luís Filipe Menezes]", sustenta a decisão. Nessa sequência, determinou-se o arquivamento dos autos.

O social-democrata Luís Filipe Menezes, eleito presidente da Câmara de Gaia nas eleições de 12 de outubro, acusava Eduardo Vítor Rodrigues de difamação e pedia uma indemnização não inferior a 2.500 euros a entregar a uma associação.

Eduardo Vítor Rodrigues classifica processo de difamação de Menezes como ato "político"

Vila Nova de Gaia

Eduardo Vítor Rodrigues classifica processo de difamação de Menezes como ato "político"

Acusado de difamação, o ex-presidente de Gaia pede(...)

Para o tribunal, as frases/expressões utilizadas pelo ex-autarca "não têm por desiderato, escopo, diretos e exclusivos atingir a honra e consideração" do atual presidente da Câmara de Gaia. Segundo o TIC do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues agiu por reação e é também uma figura pública, "não caindo na calúnia pessoal nem ultrapassando os limites estabelecidos na lei".

"Nunca visou o ataque direto à pessoa do assistente, mas sempre a defesa do seu nome."

Luís Filipe Menezes condenado por difamação agravada a Eduardo Vítor Rodrigues

Justiça

Luís Filipe Menezes condenado por difamação agravada a Eduardo Vítor Rodrigues

Em causa, uma publicação de Menezes em 2023, na re(...)

O processo em causa decorreu de uma publicação feita por Eduardo Vítor Rodrigues na sua página de Facebook no dia 6 de outubro de 2023, quando liderava o município.

"Como não consigo comentar o texto de um doente que me persegue, escrevo aqui que promoverei a limpeza das mentiras que profere no tribunal. Com uma linguagem rafeira, armado em grande figura da treta, desce ao seu próprio nível", escreveu o antigo autarca.

Sem nunca dizer a quem se referia, o socialista ressalvou que o visado não merecia que o nomeasse, mas apenas que tivesse pena dele.

"O tratante, cobarde porque escreve o que não tem coragem de me dizer pessoalmente", acrescentou.

A publicação era, alegadamente, uma resposta a um "post" anterior de Luís Filipe Menezes, no qual este acusava Eduardo Vítor Rodrigues de interferir num processo de licenciamento de um terreno seu, chamando-o de "mandante de criminosas cambalhotas".

[Notícia atualizada às 20h20 para acrescentar argumentos do TIC do Porto]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?