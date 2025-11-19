Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
​A1 cortada antes de Santa Iria no sentido sul-norte após despiste de pesado

19 nov, 2025 - 06:46 • Lusa

O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros.

A Autoestrada do Norte (A1) estava às 6h20 interrompida ao trânsito no sentido sul-norte, antes da saída para Santa Iria, após despiste de um veículo pesado, disse à Lusa fonte da GNR.

O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros.

"Um veículo pesado, que seguia no sentido norte-sul, despistou-se ao quilómetro 5,7, galgou o separador central e passou para o sentido sul-norte, que se encontra interrompido, causando um ferido ligeiro, o motorista do camião", indicou fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, no sentido norte-sul o trânsito faz-se apenas pela via da direita, encontrando-se as outras duas também fechadas.

O alerta para o acidente foi dado às 3h18 de hoje e às 6h20 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de oito veículos.

