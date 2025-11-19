Air France-KLM formaliza interesse na privatização da TAP

A Air France-KLM formalizou a sua manifestação de interesse na privatização da TAP, a tempo do fim do prazo.

Num comunicado, o grupo franco-holandês refere que que tem um "forte e continuado interesse" na operação de privatização. A empresa diz que aguarda "com expectativa os próximos passos".

O Governo prevê alienar até 44,9% do capital da transportadora aérea, reservando 5% para os trabalhadores, conforme estipulado pela Lei das Privatizações. Caso esta tranche não seja totalmente subscrita, o futuro comprador terá direito de preferência.



O prazo para a manifestação de interesse termina este sábado, dia 22 de novembro.

Quatro arguidos é o balanço das buscas relacionadas com a privatização da TAP, anunciou esta terça-feira o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Os arguidos na Operação "Voo TP789" são duas pessoas singulares e duas empresas, indica o Ministério Público, em comunicado.

Em causa estão factos suscetíveis de configurar "a eventual prática de crimes de administração danosa, de participação económica em negócio, de corrupção passiva no sector privado, de fraude fiscal qualificada e de fraude à Segurança Social qualificada".