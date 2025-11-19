Ouvir
Apanhado grupo que roubava e desmantelava carros em Espinho

19 nov, 2025 - 15:59 • Lusa

Suspeitos, com idades entre os 20 e 39 anos, foram detidos em cumprimento de mandados de detenção, na terça-feira, pela PSP.

A PSP deteve oito homens suspeitos de pertencer a um grupo que se dedicava ao furto e desmantelamento de viaturas, em Espinho, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que os suspeitos, com idades entre os 20 e 39 anos, foram detidos em cumprimento de mandados de detenção, na terça-feira, no âmbito de uma investigação originada pela prática de crimes de furto de veículos motorizados.

Segundo a polícia, foi dado cumprimento a 21 mandados de busca e apreensão (domiciliária e não domiciliária), que culminaram na apreensão de duas viaturas furtadas, várias peças de viaturas furtadas e diversas ferramentas utilizadas no furto e desmantelamento de viaturas.

Foram ainda apreendidas cinco viaturas utilizadas pelos suspeitos, na prática de atos ilícitos, uma arma de fogo, uma arma de alarme, uma arma elétrica ("taser"), um bastão extensível, uma soqueira, cerca de 716 doses de droga e 4.840 euros em dinheiro.

Na mesma ocasião, foi detida uma mulher, de 26 anos, em flagrante delito, pela prática do crime de ofensas à integridade física, devido a uma altercação encetada em consequência das buscas realizadas.

A PSP refere ainda que esta ação policial permitiu deter os autores de vários furtos, identificar o local onde os veículos eram desmantelados e, ainda, identificar várias oficinas que recebiam e armazenavam peças furtadas.

"A presente operação representa um avanço significativo no combate ao furto e desmantelamento ilegal de veículos, permitindo travar uma atividade criminosa que, nos últimos meses, causou elevados prejuízos patrimoniais aos lesados", refere a mesma nota.

Os detidos vão ser presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e conhecimento de eventuais medidas de coação.

