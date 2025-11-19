Bairro Alto em Lisboa com sistema de reutilização de copos a partir de quinta-feira

Vários bares do Bairro Alto, em Lisboa, acolhem a partir de quinta-feira a primeira rede de cinco máquinas de devolução de copos reutilizáveis para combater o desperdício, anunciou esta quarta-feira a empresa TOMRA.

Em comunicado, a AHRESP — Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a TOMRA, empresa de soluções para a economia circular, indicam que após os bons resultados do teste realizado no verão junto dos quiosques do Príncipe Real e Praça de São Paulo, chegou a vez de vários bares do Bairro Alto acolherem o modelo de depósito e devolução de copos reutilizáveis.

Segundo a TOMRA, os consumidores recebem as suas bebidas em copos reutilizáveis, mediante o pagamento de um depósito (0,50 euros) que é totalmente reembolsado no momento da devolução, bastando encostar o cartão ou telemóvel no ponto de recolha.

A iniciativa, que resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa, a TOMRA Reúse e a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, visa combater o desperdício de plástico.

Pretende, também, reduzir as emissões e introduzir um modelo de reutilização inteligente no setor da restauração e vida noturna da cidade.

O "sistema é alimentado pela tecnologia "Rotake" da TOMRA, um modelo completo de reutilização que inclui rastreamento digital, recolha de copos, higienização e redistribuição".

A empresa gere todo o ciclo de vida dos copos para garantir eficiência, higiene e desempenho ambiental e adianta que todas as noites são utilizados cerca de 25.000 copos nas zonas de diversão de Lisboa.

"Apesar de muitos copos serem vendidos como "reutilizáveis", até agora não existia um sistema que assegurasse a recolha, limpeza e recirculação eficaz desses recipientes", acrescenta.

A implementação do sistema segue-se à regulamentação de 2024 da Câmara Municipal de Lisboa que proíbe o uso de copos de plástico descartáveis.

O sistema foi apresentado durante a cimeira "Lisboa a Reutilizar", no Museu do Design e da Moda (MUDE).