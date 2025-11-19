Bosch anuncia fim do lay-off na fábrica de Braga na segunda-feira

19 nov, 2025 - 16:49 • Lusa
A Bosch de Braga retoma na segunda-feira o regime normal de laboração, levantando o lay-off iniciado este mês e que estava previsto durar até abril de 2026 devido à escassez de componentes, anunciou esta quarta-feira a empresa.
"Com base num fornecimento mais contínuo de componentes e nas medidas de mitigação implementadas, os contratos de trabalho dos colaboradores afetados voltarão a estar plenamente ativos", avançou a empresa numa nota enviada à agência Lusa. "Assim, a fábrica da Bosch em Braga consegue produzir sem necessidade de recorrer a um regime de 'lay-off'".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Dependendo da situação geral de escassez de componentes e da evolução da política comercial", a Bosch diz não poder "excluir, em princípio, futuras interrupções de produção ou ajustes nos horários de trabalho".
Segundo a empresa, continuam a registar-se "perturbações na produção e ajustes temporários nos horários de trabalho" nas fábricas da Bosch em Ansbach e Salzgitter, ambas situadas na Alemanha.
Em causa está a insuficiência de componentes eletrónicos provenientes da Nexperia, um dos fornecedores de componentes eletrónicos do grupo Bosch.
Empresa sofre escassez de componentes para peças e(...)
Garantindo estar "a dar prioridade absoluta a todas as frentes" para "manter as suas cadeias de abastecimento e evitar ou minimizar restrições de produção", a empresa diz "encarar o futuro com confiança", apesar de a situação atual continuar "a colocar desafios significativos".
"A decisão anunciada reflete o firme compromisso da empresa em proteger o emprego", enfatiza, referindo que "os colaboradores do site foram informados sobre o procedimento previsto".
Salientando acompanhar "muito de perto" a evolução atual da política comercial, a Bosch diz observar "os primeiros passos rumo a um diálogo político entre as partes envolvidas" e manter "a esperança numa solução duradoura".
A Bosch de Braga anunciou a 28 de outubro passado que ia entrar em 'lay-off' a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, o que afetou 2.500 trabalhadores.
Orçamento do Estado 2026
Ministro da Economia e Coesão Territorial, está a (...)
O lay-off consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.
O Governo neerlandês anunciou esta quarta-feira ter suspendido a intervenção na Nexperia, que permitia bloquear decisões da empresa chinesa de semicondutores que ameaçassem a produção de chips na Europa, para reduzir a tensão com a China após semanas de conflito político.
A Nexperia fabrica chips utilizados em telemóveis, automóveis e painéis solares, entre outros, e é um fornecedor fundamental para a indústria europeia. A sua aquisição pela Wingtech em 2019 já tinha suscitado inquietação, num contexto de crescente vigilância relativamente à dependência tecnológica em relação à China.