Bosch anuncia fim do lay-off na fábrica de Braga na segunda-feira

A Bosch de Braga retoma na segunda-feira o regime normal de laboração, levantando o lay-off iniciado este mês e que estava previsto durar até abril de 2026 devido à escassez de componentes, anunciou esta quarta-feira a empresa. "Com base num fornecimento mais contínuo de componentes e nas medidas de mitigação implementadas, os contratos de trabalho dos colaboradores afetados voltarão a estar plenamente ativos", avançou a empresa numa nota enviada à agência Lusa. "Assim, a fábrica da Bosch em Braga consegue produzir sem necessidade de recorrer a um regime de 'lay-off'".

"Dependendo da situação geral de escassez de componentes e da evolução da política comercial", a Bosch diz não poder "excluir, em princípio, futuras interrupções de produção ou ajustes nos horários de trabalho". Segundo a empresa, continuam a registar-se "perturbações na produção e ajustes temporários nos horários de trabalho" nas fábricas da Bosch em Ansbach e Salzgitter, ambas situadas na Alemanha. Em causa está a insuficiência de componentes eletrónicos provenientes da Nexperia, um dos fornecedores de componentes eletrónicos do grupo Bosch.

Garantindo estar "a dar prioridade absoluta a todas as frentes" para "manter as suas cadeias de abastecimento e evitar ou minimizar restrições de produção", a empresa diz "encarar o futuro com confiança", apesar de a situação atual continuar "a colocar desafios significativos". "A decisão anunciada reflete o firme compromisso da empresa em proteger o emprego", enfatiza, referindo que "os colaboradores do site foram informados sobre o procedimento previsto". Salientando acompanhar "muito de perto" a evolução atual da política comercial, a Bosch diz observar "os primeiros passos rumo a um diálogo político entre as partes envolvidas" e manter "a esperança numa solução duradoura". A Bosch de Braga anunciou a 28 de outubro passado que ia entrar em 'lay-off' a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, o que afetou 2.500 trabalhadores.