“Campeã” das receitas de Ozempic detida por suspeitas de fraude no SNS

19 nov, 2025 - 11:32 • Olímpia Mairos

A médica terá emitido receitas falsas através do SNS, permitindo que utentes interessados em perder peso recebessem medicamentos comparticipados como se fossem doentes diabéticos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve a endocrinologista Graça Vargas, suspeita de ter prescrito milhares de medicamentos antidiabéticos - como Ozempic, Victoza e Trulicity - a pessoas que fingiam ser diabéticas para obter comparticipação do Estado. A notícia foi avançada pela CNN Portugal.

Segundo a estação de televisão, a operação, conduzida pelo DIAP Regional do Porto, incluiu buscas na clínica da médica, no Norte do país.

De acordo com a investigação, Graça Vargas emitia receitas falsas através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), permitindo que utentes interessados em perder peso recebessem medicamentos comparticipados como se fossem doentes crónicos.

A médica terá prescrito mais de 65 mil embalagens destes fármacos a 1.914 utentes, num valor total superior a 9,7 milhões de euros. É apontada como a maior prescritora a nível nacional, responsável por mais de cinco milhões de euros em comparticipações do SNS.

Graça Vargas foi detida na sua residência, sendo agora suspeita dos crimes de burla qualificada e falsidade informática.

A investigação identificou ainda uma farmácia no Porto como a principal beneficiária das receitas fraudulentas, com um valor de 881 mil euros em medicamentos dispensados - dos quais 9,4% correspondem a prescrições emitidas pela médica.

