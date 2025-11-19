Cinco detidos em vasta operação policial na zona da Ameixoeira, em Lisboa

19 nov, 2025 - 07:20 • João Cunha , João Malheiro
[Atualizado às 08h30]
Já há cinco detidos na sequência de uma vasta operação policial decorre na zona do bairro da Ameixoeira, em Lisboa, esta quarta-feira.
Estão a ser realizadas buscas domiciliárias e não-domiciliárias.
A ação visa a "prevenção criminal" na cidade e "foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais", segundo nota da PSP.
No terreno encontram-se as valências de Investigação Criminal, Equipas de Ordem Pública e ainda a Unidade Especial de Polícia. Nas próximas horas, o acesso a estes locais encontra-se fortemente condicionado.
A Renascença está a acompanhar os desenvolvimentos desta ação policial.